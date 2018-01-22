В Москве прошло заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на международных соревнований

В понедельник в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований и согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выступил с докладом об итогах работы Межведомственной комиссии в 2017 году и плане ее работы на 2018 год. Он отметил, что в предыдущие годы все заявочные кампании, рассмотренные на заседании комиссии, как правило, завершались для нашей страны успешно.

Павел Колобков напомнил, что Россия получила право проведения чемпионата мира по прыжкам на батуте 2018 года в Санкт-Петербурге, чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года в Сочи, чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 год в Сыктывкаре и чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне 2022 года в Казани.

"Отмечу, что большинство международных федераций, несмотря ни на что, продолжают доверять нам право проведения своих лучших проектов, – сказал Колобков. – Уже приняты распоряжения Правительства Российской Федерации о подготовке и проведении в 2018 году в Мурманской области российского этапа международной велосипедной гонки "ArcticRace", а также этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине "Авиагонки – Формула-1" в Казани в 2017–2019 годах. Готовится проект распоряжения о подготовке и проведении в Южно-Сахалинске I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2019 году".