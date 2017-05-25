В Москве прошло прощание с Владимиром Перетуриным

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с известным журналистом и спортивным комментатором Владимиром Перетуриным, сообщает "Р-Спорт". Гражданская панихида прошла в Москве в больнице в Лефортово. Перетурин будет похоронен на Донском кладбище Москвы.

Церемонию посетили первый вице-президент РФС Никита Симонян, член исполкома РФС Александр Мирзоян и экс-полузащитник "красно-белых" Сергей Шавло.

Напомним, что Перетурин скончался на 79-м году жизни 22 мая. В качестве футболиста он выступал за кировское и ленинградское "Динамо", ленинградский "Автомобилист" и рыбинский "Сатурн", после завершения карьеры стал телекомментатором. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение".

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