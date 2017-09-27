В Минспорте России поддержали идею о создании атташе по спорту

Замминистра спорта РФ Павел Новиков поддержал предложение о создании атташе по спорту. Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал министерство спорта и министерство иностранных дел России задуматься о создании атташе по спорту. По мнению Свищева, создание атташе по спорту станет действенным способом по борьбе с антироссийской пропагандой в спорте.

- Я считаю, что это хорошая идея, мне нравится, - цитирует "Р-Спорт" Новикова. - Потому что мы занимаемся и у нас есть международные связи, но больше на уровне факультатива это происходит, но все-таки, если еще и МИД будет этим заниматься и появится лицо, наши партнеры, которые будут заниматься спортивными связями в разных странах, это будет прекрасно. Эта идея мне очень нравится.

Имидж поднимется, я думаю, что это очень хорошее предложение.