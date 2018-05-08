03:25 | ХРОНИКА

В Красноярске во дворце спорта произошел пожар


Пожар вспыхнул утром во вторник во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание произошло в 5.32 утра по местному времени, в ликвидации пожара задействовано 59 человек и 18 единиц техники.

В главке МЧС уточнили, что пострадавших и погибших нет. 

На момент загорания внутри здания никого не было. Сейчас уточняется, что именно горит, так как сильное задымление внутри здания, - приводит ТАСС слова представителя МЧС Александра Якимова.

Дополнительная информация

http://24.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6872983/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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