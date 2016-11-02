11:55 | ХРОНИКА

В конце ноября суд рассмотрит дело о разводе Джигурды и Анисиной

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Сергей Жорин, адвокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной, сообщил, что суд Красногорского района Подмосковья на 29 ноября назначил слушания по ее заявлению о разводе с Никитой Джигурдой. Для пары это будет вторая попытка расторгнуть брак. В феврале 2015 года Анисина уже подавала заявление о разводе, но тогда помирилась с мужем.

 - Сегодня в ходе подготовки к делу мы подтвердили свои намерения о расторжении брака и заявили, что спора о детях и имуществе между супругами нет, - приводит "Р-Спорт" слова Жорина. - Джигурда сообщил суду, что разводиться не желает. Перед началом процесса он накинулся на машину, в которой я сидел, его оттащили не известные мне люди, возникла потасовка. Но между мной и актером никакой драки не было, то, что сообщают СМИ, - неправда. Я его не трогал, он меня тоже.

 

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