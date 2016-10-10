В Интерполе заявили о росте числа договорных матчей в мировом спорте

Эксперт Интерпола Тина Хойжао Ю на форуме "Россия - спортивная держава" подчеркнула, что глобализация мирового спорта привела к росту числа договорных матчей, проводящихся в интересах организованной преступности. В организации уверены, что в ближайшие три года активность букмекеров увеличится на треть.

- Договорные матчи - ощутимая проблема, потому что они позволяют получать незаконные спортивное преимущество и заработок, - приводит "Интерфакс" слова Хойжао Ю. - Почему становится договорных матчей все больше и больше? Проблема в глобализации спорта и глобализации тотализаторов. Ожидается, что активность букмекеров вырастет на треть в ближайшие три года.

Она отметила, что в настоящее время ставки на спорт являются основным видом букмекерской деятельности: 53 процента всех ставок - это ставки на спорт.

За договорными матчами всегда стоит организованная преступность, при этом сложно находить и преследовать по закону людей, которые стоят за этим. Им помогает отсутствие нормальной нормативно-правовой базы: у полицейских служб ограничены возможности, - сказала представитель Интерпола.