В ФХР выразили соболезнования родным и близким погибших в Кемерове

Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Твиттере выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в одном из торговых центров в Кемерове. По последним данным, в результате возгорания погибли 53 человека.

25 марта в торговом центре в Кемерове произошёл пожар, который унес жизни 53 человек. Часть посетителей центра числятся пропавшими без вести.



Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в ТЦ в Кемерове – Хоккей России (@russiahockey) 26 марта 2018 г.