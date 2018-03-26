09:34 | ХРОНИКА

В ФХР выразили соболезнования родным и близким погибших в Кемерове


Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Твиттере выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в одном из торговых центров в Кемерове. По последним данным, в результате возгорания погибли 53 человека. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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