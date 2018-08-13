В Эквадоре в ДТП погибли 12 болельщиков местной "Барселоны"

Президент эквадорского клуба "Барселона" Хосе Франсиско Чеваллос сообщил о гибели 12 болельщиков его команды в ДТП. Любители футбола скончались, возвращаясь с выездной игры чемпионата страны против "Депортиво" из Куэнки (1:1).

– Итоговый отчет об аварии, произошедшей в воскресенье с нашими болельщиками, – 12 из них погибли, еще 30 получили ранения, – цитирует Чеваллоса AFP. – Мы делаем все для скорейшего возвращения тел.

Как отмечается в сообщении агентства, автобус успешно прошло последний технический осмотр.

На стадионе "Барселоны" в Гуаякиле планируется установить временную часовню, где каждый сможет почтить память погибших.