Ушел из жизни экс-владелец "Спорт-Экспресса" Иван Рубин

15 октября в Москве на 68-м году жизни трагически погиб бывший владелец "Спорт-Экспресса" Иван Рубин.

Он занимал пост генерального директора "СЭ" с 1991-го по 2012 год. С именем Рубина связан рост популярности издания в начале 90-х, приобретение статуса лидера отрасли и многие последующие достижения.

– Печальную новость узнала от сотрудников Следственного комитета, они мне позвонили еще вчера вечером, – рассказала Маргарита Веннберг, сестра Рубина, которая ранее занимала должность директора "СЭ" по связям с общественностью в Западной Европе и Америке.

– Понимаете, почему Иван Георгиевич решился на самоубийство?

– К этому, увы, имелись предпосылки. Был человек, который ему угрожал. Иван взял у него в долг под проценты, тот в итоге ждать не стал и начались угрозы. Иван страшно переживал. Вы же знаете еще по "Спорт-Экспрессу", что брат был очень ответственным человеком. Иван говорил, что ему тяжело жить с этой ситуацией.

И буквально вчера я предложила брату поговорить с этим человеком и рассказать ему, что появились инвесторы. За день до нашего разговора у Ивана состоялась конференц-связь с американскими инвесторами, они же звонили ему вчера напрямую, но он не ответил. Похоже, уже был мертв… Хотя собирался к четырем часам на встречу…

– Каким вам запомнится Иван Георгиевич?

– Он был замечательным человеком и любящим братом: добрым, интеллигентным, эрудированным, культурным. Всегда приходил людям на помощь. Был душой компании, а сейчас его друзья звонят мне и не могут поверить в случившееся. А еще Иван очень любил "Спорт-Экспресс".

"СЭ" выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.