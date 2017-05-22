Умер Владимир Перетурин

Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает "Р-Спорт".

Перетурин долгое время был комментатором на центральном телевидении, вел передачу "Футбольное обозрение". Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели.

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

В ноябре 2016 года обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК навестил Перетурина и сделал с ним большое интервью.