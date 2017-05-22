Умер Владимир Перетурин. ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:00 | ХРОНИКА

Умер Владимир Перетурин

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Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает "Р-Спорт".

Перетурин долгое время был комментатором на центральном телевидении, вел передачу "Футбольное обозрение". Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели.

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

В ноябре 2016 года обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК навестил Перетурина и сделал с ним большое интервью.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170522/1120844601.html

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КОММЕНТАРИИ (14)
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071074r

Легенды уходят.Светлая память.

17:07

волжан

Земля пухом,на фоне нынешних потеря...жаль

17:01

Zlatcko

Земля пухом, и светлая память Вам, Владимир Иванович!

16:53

Krasin

Светлая память. Мне нравилось его комментарство.

16:51

Уралмашевец

Хороший был комментатор. Земля пухом...

16:50

Thomas_Boy_

Как жаль! Обожал "Футбольное обозрение". Земля пухом.

16:46

Басист

Комментатор, с которым начинал смотреть футбол... Вечная память, Владимир Иванович...

16:45

Жорик Вартанов

вырос на передаче Футбольное обозрение, комментатор со спокойным умиротворенным голосом, светлая память

16:40

Урфин Джюс

Жизнь жестока.. Все меньше остается людей, которыми восхищался в молодости... Перетурин был одним из них. Абсолютно нейтральные комментарии, когда комментатор одинаково восхищается голами в одни и в другие ворота. Никакой демонстрации привязанности к какому-то клубу. Настоящий профессионал одним словом! Светлая память!

16:39

Константин Эдуардович

Вместе с Легендами уходит Эпоха. И моя молодость.. .Пока они живы -ощущаешь себя тринадцатилетним пацаном. " ...Говорит и показывает Москва! В студии -Владимир Перетурин!..." . Старики умирают и ты понимаешь ,что сам становишься стариком. Прощайте ,Владимир Иванович!

16:28

kingarthur

Светлая память, нынешнему поколению "остроумных нтвплюсовских клоунов" до него никогда не дорасти.

16:24

fedor pavlovitsh

Хорошим был комментатором и человеком. Соболезную его родным и близким. Пусть земля ему будет пухом.

16:23

marksan

Мои соболезнования! Не чета нынешним звездоболам был!

16:17

Stolbun

Светлая память..

16:06