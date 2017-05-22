Умер Владимир Перетурин

Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает "Р-Спорт".
Перетурин долгое время был комментатором на центральном телевидении, вел передачу "Футбольное обозрение". Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели.
"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.
В ноябре 2016 года обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК навестил Перетурина и сделал с ним большое интервью.
071074r
Легенды уходят.Светлая память.
17:07
волжан
Земля пухом,на фоне нынешних потеря...жаль
17:01
Zlatcko
Земля пухом, и светлая память Вам, Владимир Иванович!
16:53
Krasin
Светлая память. Мне нравилось его комментарство.
16:51
Уралмашевец
Хороший был комментатор. Земля пухом...
16:50
Thomas_Boy_
Как жаль! Обожал "Футбольное обозрение". Земля пухом.
16:46
Басист
Комментатор, с которым начинал смотреть футбол... Вечная память, Владимир Иванович...
16:45
Жорик Вартанов
вырос на передаче Футбольное обозрение, комментатор со спокойным умиротворенным голосом, светлая память
16:40
Урфин Джюс
Жизнь жестока.. Все меньше остается людей, которыми восхищался в молодости... Перетурин был одним из них. Абсолютно нейтральные комментарии, когда комментатор одинаково восхищается голами в одни и в другие ворота. Никакой демонстрации привязанности к какому-то клубу. Настоящий профессионал одним словом! Светлая память!
16:39
Константин Эдуардович
Вместе с Легендами уходит Эпоха. И моя молодость.. .Пока они живы -ощущаешь себя тринадцатилетним пацаном. " ...Говорит и показывает Москва! В студии -Владимир Перетурин!..." . Старики умирают и ты понимаешь ,что сам становишься стариком. Прощайте ,Владимир Иванович!
16:28
kingarthur
Светлая память, нынешнему поколению "остроумных нтвплюсовских клоунов" до него никогда не дорасти.
16:24
fedor pavlovitsh
Хорошим был комментатором и человеком. Соболезную его родным и близким. Пусть земля ему будет пухом.
16:23
marksan
Мои соболезнования! Не чета нынешним звездоболам был!
16:17
Stolbun
Светлая память..
16:06