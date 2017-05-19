Умер Владимир Дударенко

На 72-м году жизни скончался бывший нападающий ЦСКА Владимир Дударенко, сообщает пресс-служба красно-синих. Красно-синие выражают соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970. Именно Дударенко открыл счет в Золотом матче с московским "Динамо".

Дударенко играл за ЦСКА с 1967 по 1974 год. В составе команды он провел 215 матчей и забил 31 гол. В 1971 году он провел два матча за сборную СССР против сборных Сальвадора и Мексики.