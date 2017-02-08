Умер бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов

Сегодня в возрасте 57 лет скончался бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов, сообщает портал Gordonua.com. Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с "Динамо".

За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч. Также он работал тренером вратарей в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".