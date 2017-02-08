Умер бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов

Сегодня в возрасте 57 лет скончался бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов, сообщает портал Gordonua.com. Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с "Динамо".
За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч. Также он работал тренером вратарей в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".
Дополнительная информация
http://gordonua.com/news/sport/skonchalsya-izvestnyy-vratar-shahtera-i-dinamo-viktor-chanov-173018.html
inspire
земля пухом ... помним
01:36
Plastika
Благая память Виктору, спокойствия и здоровья всем близким! ??
00:59
Андрей Палыч 1979
Вечная память и земля пухом.
00:48
Thomas_Boy
Земля пухом...
00:15
AZ
RIP
00:07
sssmol
Опять ранняя смерть игрока киевского Динамо тех времен.
00:04
CanagliaVova
RIP
00:03
А380726
весная память Виктору
00:01
П_о_в_а_р
Офигеть...
23:54 8 февраля
майор99
RIP ...
23:51 8 февраля