23:47 8 февраля | ХРОНИКА

Умер бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов

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Сегодня в возрасте 57 лет скончался бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Чанов, сообщает портал Gordonua.com. Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с "Динамо".

За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч. Также он работал тренером вратарей в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

Дополнительная информация

http://gordonua.com/news/sport/skonchalsya-izvestnyy-vratar-shahtera-i-dinamo-viktor-chanov-173018.html

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КОММЕНТАРИИ (10)
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inspire

земля пухом ... помним

01:36

Plastika

Благая память Виктору, спокойствия и здоровья всем близким! ??

00:59

Андрей Палыч 1979

Вечная память и земля пухом.

00:48

Thomas_Boy

Земля пухом...

00:15

AZ

RIP

00:07

sssmol

Опять ранняя смерть игрока киевского Динамо тех времен.

00:04

CanagliaVova

RIP

00:03

А380726

весная память Виктору

00:01

П_о_в_а_р

Офигеть...

23:54 8 февраля

майор99

RIP ...

23:51 8 февраля

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Материалы других СМИ