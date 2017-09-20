Ульяновский школьник скончался после урока физкультуры

СК РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту смерти 14-летнего школьника после урока физкультуры в одной из школ региона. Предварительно установлено, что накануне в школе ученику восьмого класса стало плохо. Мальчик был доставлен в стационар медицинского учреждения, где скончался, несмотря на оказанную помощь. Самочувствие подростка ухудшилось во время урока физкультуры, от которого он был освобожден.

- К огромному сожалению, это не единственный подобный случай в этом году, - сказала член Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор ФГБУ "Государственный музей спорта" Елена Истягина-Елисеева. - Всех обстоятельств данного происшествия мы не знаем - их выясняют компетентные органы и министерство образования Ульяновской области.Однако случившееся снова ставит нас перед фактом: к занятиям физической культурой, и уж тем более к занятиям спортом следует подходить крайне серьезно. Важно максимально снизить риски для здоровья и жизни занимающихся. Это необходимо сделать через повышение профессиональной компетентности учителей, тренеров, специалистов как бюджетного, так и небюджетного секторов физической культуры и спорта.

Люди, которые работают со здоровьем человека, должны совершенно четко понимать, что и как они делают, и последствия своих действий. Специалисты, занимающиеся физическим воспитанием, обязаны не только иметь представление о методологии проведения урока или занятия, но ответственно подходить к формированию их содержания и формы. Например, компетентно определять вид и интенсивность нагрузки, иметь представление о последующих эффектах. Это актуально как для школьных уроков, так и для занятий в системе дополнительной подготовки, секциях разного рода.

Следует еще раз акцентировать внимание на том, что физическая культура, и уж тем более спорт, - это сложный комплекс знаний о педагогике, психологии, физиологии, анатомии, биомеханике и так далее. А занятия физической культурой – это не просто погонять мячик на поле или поднять железо в тренажерном зале. Это активность, которая формирует здоровье человека или разрушает его.