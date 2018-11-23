Уличенному во взятках экс-начальнику ЦСКА грозит от 8 до 15 лет тюрьмы

Следствие попросило заключить под стражу бывшего начальника управления Минобороны РФ по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взяточничестве, информирует "РИА Новости".

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в сообщении Московского гарнизонного военного суда.

40-летнему полковнику грозит от 8 до 15 лет по статье о взяточничестве в особо крупном размере. По данным источника в правоохранительных органах, преступление относится к периоду подготовки и/или проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

По версии следствия, махинации совершались и в течение нескольких лет до Игр в Сочи: при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей.