Украинская чемпионка мира по шашкам получила российское гражданство

Украинская шашистка Дарья Ткаченко указом президента РФ Владимира Путина от 1 сентября 2016 года получила российское гражданство, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 32-летняя спортсмена является четырехкратной чемпионкой мира по международным шашкам. Стоит отметить, что она уже в этом году выступала под флагом России на чемпионате мира по турецким шашкам, где одержала победу.
Дополнительная информация
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609010029
PitersS
Как выступать под российским флагом на будучи ее гражданином-(кой)? Когда надо, все будет как надо?
19:51
Thomas_Boy
У меня один вопрос: повлияло ли на подписание Указа то, что спортсменка украинская, а шашки как бы турецкие?
19:46
top220
из помойки 404 бегут все нормальные люди.совпадение?не думаю)
19:42
Thomas_Boy
Michl __________ А ты почему не сбежал? Или сбежал? Напиши-ка новый адрес проживания. Мы за тобой приедем. Однажды. Ночью.
19:33
Michl
Ну почему "была"... :)
19:31
Thomas_Boy
Тропическая гемангиома Мовсисяна _____________ Что-то я не понял. Ты сейчас так прозрачно намекнул, что до известных событий у нас была страна опарышей, а Хохлостан был страной заслуженных людей?
19:27
Тропическая гемангиома Мовсисяна
в демократическую украину бягут блогеры, журнаглисты, "борцы с режимом" и прочие опарыши, а в "Мордор" - заслуженные и уважаемые люди))) совпадение?)))
19:21