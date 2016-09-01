Украинская чемпионка мира по шашкам получила российское гражданство

​Украинская шашистка Дарья Ткаченко указом президента РФ Владимира Путина от 1 сентября 2016 года получила российское гражданство, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 32-летняя спортсмена является четырехкратной чемпионкой мира по международным шашкам. Стоит отметить, что она уже в этом году выступала под флагом России на чемпионате мира по турецким шашкам, где одержала победу.