19:00 | ХРОНИКА

Украинская чемпионка мира по шашкам получила российское гражданство

0
0
0
7

Украинская шашистка Дарья Ткаченко указом президента РФ Владимира Путина от 1 сентября 2016 года получила российское гражданство, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 32-летняя спортсмена является четырехкратной чемпионкой мира по международным шашкам. Стоит отметить, что она уже в этом году выступала под флагом России на чемпионате мира по турецким шашкам, где одержала победу.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609010029

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

PitersS

Как выступать под российским флагом на будучи ее гражданином-(кой)? Когда надо, все будет как надо?

19:51

Thomas_Boy

У меня один вопрос: повлияло ли на подписание Указа то, что спортсменка украинская, а шашки как бы турецкие?

19:46

top220

из помойки 404 бегут все нормальные люди.совпадение?не думаю)

19:42

Thomas_Boy

Michl __________ А ты почему не сбежал? Или сбежал? Напиши-ка новый адрес проживания. Мы за тобой приедем. Однажды. Ночью.

19:33

Michl

Ну почему "была"... :)

19:31

Thomas_Boy

Тропическая гемангиома Мовсисяна _____________ Что-то я не понял. Ты сейчас так прозрачно намекнул, что до известных событий у нас была страна опарышей, а Хохлостан был страной заслуженных людей?

19:27

Тропическая гемангиома Мовсисяна

в демократическую украину бягут блогеры, журнаглисты, "борцы с режимом" и прочие опарыши, а в "Мордор" - заслуженные и уважаемые люди))) совпадение?)))

19:21

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ