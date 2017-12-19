Уилл Смит станет продюсером фильма о бейсбольной карьере Майкла Джордана

Известный актер Уилл Смит станет продюсером фильма о бейсбольной карьере легенды "Чикаго" Майкла Джордана, сообщает The Tracking Board. Картина будет основана на сценарии The Prospect" ("Перспектива". - Прим. "СЭ").

По информации издания, вероятность того, что Смит исполнит роль Джордана крайне мала. Сейчас актеру 49 лет, на момент событий фильма легенде баскетбола был 31 год.

По сюжету ленты, Джордан после смерти отца в 1993 году принимает решение уйти из баскетбола, чтобы разобраться в себе и заняться бейсболом. За короткую карьеру в этом виде спорта прославленный защитник "Буллз" выступал за фарм клуб "Чикаго Уайт Сокс" - "Бирмингем Баронс", а также за "Скоттсдейл Скорпионз".

В сезоне-1994/95 Джордан принял решение вернуться в баскетбол, после чего помог "Чикаго" трижды подряд стать чемпионом НБА.