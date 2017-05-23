УЕФА выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в Твиттере выразил соболезнования пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене". Вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– УЕФА потрясен атакой, совершенной вечером в Манчестере, - говорится в заявлении организации. – Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавших.

Ранее соболезнования также выразил "Манчестер Сити".

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.