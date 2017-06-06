10:49 | ХРОНИКА

УЕФА поздравил Пушкина с днем рождения

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил с днем рождения знаменитого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня исполняется 218 лет со дня рождения основоположника современного русского литературного языка.

"6 июня (по новому стилю) 1799 года родился лучший снайпер и лидер нападения русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин", - говорится в сообщении на официальной странице УЕФА в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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The Godfather

Это очень крутое поздравление!) Молодцы!

11:23