УЕФА поздравил Пушкина с днем рождения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил с днем рождения знаменитого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня исполняется 218 лет со дня рождения основоположника современного русского литературного языка.

"6 июня (по новому стилю) 1799 года родился лучший снайпер и лидер нападения русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин", - говорится в сообщении на официальной странице УЕФА в Твиттере.