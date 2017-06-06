УЕФА поздравил Пушкина с днем рождения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил с днем рождения знаменитого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня исполняется 218 лет со дня рождения основоположника современного русского литературного языка.
"6 июня (по новому стилю) 1799 года родился лучший снайпер и лидер нападения русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин", - говорится в сообщении на официальной странице УЕФА в Твиттере.
6 июня (по новому стилю) 1799 года родился лучший снайпер и лидер нападения русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин 🎯✍🏽🔥#классика pic.twitter.com/jrhsAhlfvR– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 июня 2017 г.
The Godfather
Это очень крутое поздравление!) Молодцы!
11:23