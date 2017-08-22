Участник драки, в которой погиб Драчев, объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю на своем официальном сайте объявил участника драки, в результате которой погиб бывший чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, в федеральный розыск. Спортсмен скончался 20 августа из-за травм, полученных в стычке с бойцом ММА около одного из кафе Хабаровска.

Ранее региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Расследованием преступления занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, - говорится в сообщении. - В усиленную следственно-оперативную группу также входят наиболее опытные криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск.