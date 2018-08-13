У "Открытия Арены" 15 сентября продет Subafest-2018

15 сентября в Москве пройдет традиционный Subafest. Мероприятие пройдет на территории стадиона "Открытие Арена" и начнется в 11.00 по местнову времени. В этом году фестиваль посвящен 60-летию первой модели марки – Subaru 360.

Гостям мероприятия будет предложена обширная программа, состоящая из нескольких тематических блоков.

Вот, что о них сообщает пресс-служба компании:

Первый блок посвящен истории Subaru и становлению бренда. Гости смогут познакомиться с особенностями первых моделей и принять участие в активностях, с помощью которых погрузятся в мир аналоговых развлечений, чтобы начать познавать мир технологий с чистого листа.

Второй блок расскажет об успехах Subaru на гоночных трассах и инженерных решениях, которые применялись в чемпионских автомобилях.

О современных технологиях и инновационных решениях расскажет инженерный блок, где можно будет познакомиться с актуальным модельным рядом и основными технологическими решениями Subaru.

Гости фестиваля смогут пройти тест-драйв всего модельного ряда Subaru. Регистрация на тест-драйв будет осуществляться на мероприятии.

В течение всего дня для маленьких посетителей будет работать игровая зона с развлечениями, аниматорами и детской школой вождения.

Гвоздем программы показательных выступлений станет уникальный научный эксперимент – проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости. Неньютоновская жидкость – смесь воды и крахмала, вязкость которой зависит от градиента скорости. Вязкость жидкости увеличивается пропорционально силе воздействия на нее, а при легких и медленных воздействиях жидкость обладает свойствами воды.