Тренер: "У стрелка Лошакова не было проблем со спортом"

Тренер стрелка Владислава Лошакова Павел Глебов сообщил, что у спортсмена, который, по предварительным данным, покончил с собой, не было проблем, связанных со спортивной карьерой. По его словам, одной из причин смерти стрелка мог стать конфликт с девушкой.



– Мне неизвестны причины гибели Владислава, ко мне уже приходили следователи и задавали вопросы, – приводит ТАСС слова Глебова. – Но могу сказать точно только одно, что в спортивном плане у этого парня было все нормально. Он был на подъеме. В следующем сезоне планировал выступать за школу "Москвич".

Я его видел в тот день, когда он пропал. Мы с ним попрощались и договорились о встрече на следующей неделе. Ничего особенного в его поведении я тогда не заметил. Я знаю, что он встречался с девушкой. А что там дальше произошло, у меня нет никакой информации. Но у молодежи свои тайны, поэтому я не в курсе.