Трефилов, Карякин и Великая - лауреаты "Серебряной лани"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов и его команда стали лауреатами премии "Серебряная лань". Об этом сообщается в пресс-релизе премии.
Также лауреатами стали шахматист Сергей Карякин, фигуристка Евгения Медведева, фехтовальщица Софья Великая и Виктория Бойкова, синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, пятиборец Александр Лесун, гимнастки Маргарита Мамун (художественная гимнастика) и Алия Мустафина (спортивная гимнастика), борец Сослан Рамонов и боксер Евгений Тищенко.
Награды будут вручены лауреатам в Большом зале Олимпийского комитета России в начале будущего года.
Valdemarson
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