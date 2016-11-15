Томас Бах: "Катар вносит огромный вклад в продвижение ценностей спорта в обществе"

Президент МОК Томас Бах в ходе открытия Генеральной ассамблеи ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), проходящей в Дохе (Катар), отметил, что мероприятие является отличной возможностью для объединения всех НОКов, делегатов, спортсменов и членов олимпийской семьи. По его словам, власти Катара уделяют огромное внимание роли спорта в современном обществе.

– Я хочу поблагодарить президента АНОК шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха за то, что он пригласил нас в эту красивейшую страну, – приводит ТАСС слова Баха. – Мы организовали вместе эту ассамблею. Катар – очень гостеприимное место, космополитичное, здесь проживает множество национальностей. Проведение подобного форума именно в Катаре – замечательная возможность объединить все национальные олимпийские комитеты, делегатов и спортсменов, членов олимпийской семьи.

Катар – это больше чем успешная олимпийская команда и организатор множества событий. Власти страны уделяют огромное внимание роли спорта в обществе, в местных школах повсеместно уделяется внимание физическому воспитанию детей и подростков. Я могу только поблагодарить Катар за продвижение ценностей спорта в обществе.