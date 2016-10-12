Томас Бах: "Чистым российским спортсменам дали шанс показать, что они не часть системы"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), почему сборная России все-таки приняла участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, несмотря на скандальную историю с употреблением допинга. По словам главы МОК, нельзя списывать со счетов презумпцию невиновности.

– Что касается участия в Олимпийских играх в Рио российской сборной, позвольте мне указать на то, что такое решение было принято трибуналами для того, чтобы можно было проявить справедливость к отдельным спортсменам, – приводит "Р-Спорт" слова Баха. – Нельзя списывать со счетов презумпцию невиновности.

Отдельным спортсменам дали показать, что они не часть системы, которая была затронута допингом. Таким образом, (возможно) не наказывать невинных людей за действия системы.