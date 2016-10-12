13:02 | ХРОНИКА

Томас Бах: "Чистым российским спортсменам дали шанс показать, что они не часть системы"

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), почему сборная России все-таки приняла участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, несмотря на скандальную историю с употреблением допинга. По словам главы МОК, нельзя списывать со счетов презумпцию невиновности.

– Что касается участия в Олимпийских играх в Рио российской сборной, позвольте мне указать на то, что такое решение было принято трибуналами для того, чтобы можно было проявить справедливость к отдельным спортсменам, – приводит "Р-Спорт" слова Баха. – Нельзя списывать со счетов презумпцию невиновности.

Отдельным спортсменам дали показать, что они не часть системы, которая была затронута допингом. Таким образом, (возможно) не наказывать невинных людей за действия системы.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161012/1110658199.html

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