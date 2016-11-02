Тина Канделаки: "Возвращение Уткина? Интрига"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не исключила, что комментатор Василий Уткин может продолжить работу на телеканале. По ее словам, в этой истории еще рано ставить точку.
"Интрига… Когда что-то развивается, никогда не надо ставить финальную точку", - приводит "Говорит Москва" слова Канделаки.
При этом Канделаки добавила, что "Василий - один из самых образованных и талантливых людей". Сам комментатор отказался говорить о дальнейших взаимоотношениях с каналом.
Напомним, в феврале 2016 года Уткин был отстранен от работы из-за комментирования матча Лиги чемпионов "Байер" - "Барселона". На телеканале посчитали, что он вышел в эфир, находясь в нетрезвом виде.
kopot
Васек поди поправил еще..)Под него особую будку надо делать..)
13:43
6_Lesni4ij
Он был не " в нетрезвом виде", а под бутиратом ))) Смотрел этот матч в прямом эфире))) Но во всей этой заворушке я на стороне Уткина и других комментаторов, а не этой русофобки каделаки.
13:37
Паренек с Урала
Тина в штаны наложит от одного Васиного вида...
13:24