Тина Канделаки: "Возвращение Уткина? Интрига"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не исключила, что комментатор Василий Уткин может продолжить работу на телеканале. По ее словам, в этой истории еще рано ставить точку.

"Интрига… Когда что-то развивается, никогда не надо ставить финальную точку", - приводит "Говорит Москва" слова Канделаки.

При этом Канделаки добавила, что "Василий - один из самых образованных и талантливых людей". Сам комментатор отказался говорить о дальнейших взаимоотношениях с каналом.

Напомним, в феврале 2016 года Уткин был отстранен от работы из-за комментирования матча Лиги чемпионов "Байер" - "Барселона". На телеканале посчитали, что он вышел в эфир, находясь в нетрезвом виде.