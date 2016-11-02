13:01 | ХРОНИКА

Тина Канделаки: "Возвращение Уткина? Интрига"

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не исключила, что комментатор Василий Уткин может продолжить работу на телеканале. По ее словам, в этой истории еще рано ставить точку.

"Интрига… Когда что-то развивается, никогда не надо ставить финальную точку", - приводит "Говорит Москва" слова Канделаки.

При этом Канделаки добавила, что "Василий - один из самых образованных и талантливых людей". Сам комментатор отказался говорить о дальнейших взаимоотношениях с каналом.

Напомним, в феврале 2016 года Уткин был отстранен от работы из-за комментирования матча Лиги чемпионов "Байер" - "Барселона". На телеканале посчитали, что он вышел в эфир, находясь в нетрезвом виде.

Дополнительная информация

http://govoritmoskva.ru/news/98138/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kopot

Васек поди поправил еще..)Под него особую будку надо делать..)

13:43

6_Lesni4ij

Он был не " в нетрезвом виде", а под бутиратом ))) Смотрел этот матч в прямом эфире))) Но во всей этой заворушке я на стороне Уткина и других комментаторов, а не этой русофобки каделаки.

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