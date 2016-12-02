Тина Канделаки: "В нашей стране все знают, как играть в футбол и как делать телевидение"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью ТАСС подчеркнула, что нормально относится к критике. В то же время она усомнилась в компетентности критиков.

– За последний год в ваш адрес было столько критики, сколько не было за предыдущие 24 года.

– Меня за мою карьеру столько критиковали, что вы, наверное, просто не помните. Сейчас у меня дежавю: когда я начинала вести "Детали", меня нещадно критиковали. Мы начинали с низких рейтингов и очень необычного формата. Никто в то время не появлялся на телевидении в таком виде, как я.

Меня критиковали безбожно! На СТС писали письма с требованием закрыть эту программу, прекратить непотребство на телеэкране. Меня критиковали, ругали, вызывали к начальству, которое было недовольно рейтингами. Потом привыкли, перестали вызывать к начальству, потом номинировали на премию ТЭФИ, которую мы выиграли. Так что сейчас в плане критики ничего нового.

– Одно дело программа на СТС, другое -​ федеральный телеканал.

– Абсолютно нет разницы. Когда ты делаешь что-то, что вызывает человеческий интерес, то надо быть готовым к тому, что тебя будут критиковать. Когда я дала согласие на работу в "Матч ТВ", я не ждала, что мне будут звонить и хвалить. Я ждала критики. И, как показала практика, в нашей стране все знают, как играть в футбол и как делать телевидение.