Тина Канделаки: "В нашей стране все знают, как играть в футбол и как делать телевидение"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью ТАСС подчеркнула, что нормально относится к критике. В то же время она усомнилась в компетентности критиков.
– За последний год в ваш адрес было столько критики, сколько не было за предыдущие 24 года.
– Меня за мою карьеру столько критиковали, что вы, наверное, просто не помните. Сейчас у меня дежавю: когда я начинала вести "Детали", меня нещадно критиковали. Мы начинали с низких рейтингов и очень необычного формата. Никто в то время не появлялся на телевидении в таком виде, как я.
Меня критиковали безбожно! На СТС писали письма с требованием закрыть эту программу, прекратить непотребство на телеэкране. Меня критиковали, ругали, вызывали к начальству, которое было недовольно рейтингами. Потом привыкли, перестали вызывать к начальству, потом номинировали на премию ТЭФИ, которую мы выиграли. Так что сейчас в плане критики ничего нового.
– Одно дело программа на СТС, другое - федеральный телеканал.
– Абсолютно нет разницы. Когда ты делаешь что-то, что вызывает человеческий интерес, то надо быть готовым к тому, что тебя будут критиковать. Когда я дала согласие на работу в "Матч ТВ", я не ждала, что мне будут звонить и хвалить. Я ждала критики. И, как показала практика, в нашей стране все знают, как играть в футбол и как делать телевидение.
Валерий Милан-Монако
Соглашусь...Ваши боксы(кибер бои( никому не интересны(а биатлон интересен лишь в случае когда сам используешь этот вид спорта на курорте(а не по телику смотреть это унылое зрелище
13:15
shpasic
поэтому они все и работают на мачте.
13:12
everest35
Уважаемая тина , критика на ровном месте просто так в таком количестве, не бывает .К сожалению со многими видами спорта у вас паника . мы не увидим эль-классико в эти выходные благодаря вам(на украине и то общедоступный канал будет показывать) . нет чемпионата Испании, евролигу по баскету через раз показываете .Зато непонятно зачем всовываете киберспорт который интересен только подросткам которые играют в игры (даже никто не коментирует его в СЭ) , биатлон убогий показывают где нашим ничего не светит и тд
13:02