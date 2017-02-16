14:51 | ХРОНИКА

Тина Канделаки: "Рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов повысится с назначением Карпина"

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала назначение Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций "Матч ТВ".

– Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики, – сказала Канделаки. – Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Тина!!!!!!!!!!! Срочно назначь ""контроль"" над главным биатлонным комментатором !!!! А то ЕГО скоро скрючит от зависти к "одноразовой губной помаде Коукаловой" и чешским "индивидуальным бутылочкам"!!!!

15:01

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