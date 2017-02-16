Тина Канделаки: "Рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов повысится с назначением Карпина"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала назначение Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций "Матч ТВ".

– Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики, – сказала Канделаки. – Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность.