Тина Канделаки: "Письмо о стоп-листе слов адресовалось не комментаторам "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила, что письмо со списком слов, которые запрещено произносить в эфире, было адресовано не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. По ее словам, ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста.

– Ситуация была передернута, – приводит "Новая газета" слова Канделаки. – Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, "Все на Матч!" утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии! Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват "Матч ТВ". Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания "валидольный матч", например, все же лучше избегать.