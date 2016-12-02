Тина Канделаки: "Как продюсер я бы рада была возможности показывать "Трансформеры" или "Миссия невыполнима", но…"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью ТАСС призвала не сравнивать руководимый ею спортивный телеканал с предшествующим "Россия 2". По ее словам, между этими каналами большая разница.

– Картинку телеканал действительно делает современную, но это не позволяет его рейтингам расти. Показатели "России 2" по-прежнему остаются выше.

– Такое сравнение некорректно. Мы показываем исключительно спортивный и околоспортивный контент. У нас нет сериалов. С момента запуска телеканала объем спортивных трансляций за год вещания увеличен в два раза, до 4,1 тысячи часов и составляет более 48% от общего эфирного времени. Кроме трансляций знаковых соревнований, это еще и программы о спорте и здоровом образе жизни. У нас много документалистики о великих спортсменах и спортивных мероприятиях. Но фильмов и сериалов о спорте, увы, не так уж и много. В сетке "Матч ТВ" не так много фильмов, но вы же видите рейтинги? Эта информация так или иначе публикуется. У "Кровавого спорта" доля будет всегда 5%. И она в ближайшее время будет выше, чем у многих видов спорта, которые мы также показываем. В телевидении есть такое понятие, как "накат", когда идет фильм или сериал с гарантированной долей, после которого ты показываешь менее рейтинговый контент. Конкретный пример: если мы с тенниса перейдем на шахматы, то рейтинг будет один, а если с фильма на шахматы, то будет совершенно другая картина. Это очевидные телевизионные хитрости, которые некоторые спортивные журналисты, трактующие рейтинги, должны знать.

– Поэтому вы не отказываетесь от показа фильмов вроде "Рокки"?

– Так как телеканал у нас спортивный, то мы очень ограничены в кинопоказе. Именно поэтому сейчас мы создаем сериальную линейку. Мы начали делать с Федором Бондарчуком проект в формате "телемуви", рассказывающий исключительно о спорте. "Рандомно" ("случайно". – Прим. "СЭ") мы кино не ставим. Если у нас идет неделя боев или бокса, то мы можем позволить себе подкрепить эту историю жанровым кино.

Как телевизионный продюсер я бы рада была возможности показывать "Трансформеры" или "Миссия невыполнима" 1, 2, 3, 4 и 5. Это мгновенный результат, который видно уже через день, так как рейтинги приходят ежедневно. Но тут надо определяться: если мы хотим, позволю себе это пафосное словосочетание, вернуть любовь к спорту, особенно к внутреннему спорту в нашей стране, то это очень долгий путь. Мы начали его успешно. Но он долгий. Вы знаете, что внутренний спорт в России пока не пользуется высокой популярностью. Но ситуацию нужно и можно менять, и мы это делаем.

Вначале мы запустили очень много форматов. Например, та же зарядка. Мне все мужчины говорили, и вы, наверное, подтвердите, что хочется видеть красивых девушек в шортиках, а желательно в бикини, которые с утра занимаются зарядкой. Но опыт показал, что этот контент пользуется небольшим спросом. Цифры утра показывают, что наша основная аудитория, мужчины 25 – 59 лет, с огромным удовольствием смотрят выпуск "Все на Матч!" с полным дайджестом минувшего дня. Нашим зрителям хочется видеть бодрое утро, полное спортивной информации и аналитики.