Тимати и букмекерская компания "Фонбет" стали партнерами

В рамках соглашения рэп-исполнитель Тимур "Тимати" Юнусов будет лицом компании в рекламных роликах и примет участие в промоакциях "Фонбет". Сотрудничество началось с имиджевого клипа на песню Тимати. Видео сняла студия Hoodyakov Production.

В рамках контракта с Тимати "Фонбет" проведет акции для новых и старых клиентов, разыграет автомобиль, билеты на спортивные события, фрибеты и другие призы. Следите за акциями в социальных сетях, на сайте и в клубах "Фонбет".

– Тимати обладает огромной популярностью, задает тренды и делает качественную музыку и качественный продукт, – отмечает пресс-служба "Фонбета". – Помимо этого, он представляет собой образ уверенного в себе современного молодого человека, который не сомневается в своих силах и любит побеждать. В новой креативной кампании этого сезона мы как раз говорим о том, что победитель живет в каждом из нас.

Новая рекламная кампания "Фонбет" ориентирована на молодых людей. У Тимати огромная аудитория, охват в соцсетях, просмотры клипов и посещаемость концертов. При этом его характер и настроение близки новой креативной кампании "Фонбет" "В тебе живет победитель".