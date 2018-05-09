12:57 | ХРОНИКА

Татьяна Тарасова: "Стыдно назначать Мутко строителем после того, что он сделал со спортом"

Татьяна ТАРАСОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Татьяна ТАРАСОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу предложения назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству. Ранее он возглавлял министерство спорта РФ и был вице-премьером, курирующим спорт.

– Немного в шоке, что Мутко назначили строителем, – цитирует Sports Тарасову. – С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой.

Дополнительная информация

https://www.sports.ru/figure-skating/1062968740.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Футбольные лимитчики и хоккеисты так вообще в шоколаде живут. Им даже не надо стараться для попадания в состав.

13:35

Millwall82

Со стороны спортсменов и тренеров (в том числе и Татьяны Анатольевны), власти зад бы лизало, ведь они стали очень обеспеченными людьми. Куда круче живут чем спортсмены из Норвегии или Швейцарии.

13:32

ЛокоМотив

странно,что за жучку,которая вообще ничего не сделала,только все просрала,Вам не стыдно

13:30

Millwall82

Новость 3х дневной давности, браво СЭкс.

13:29

хысюм

Тот, кто назначал этого врага спорта на новую должность, стыда не имлет!!! Ему это понятие не знакомо - сам вновь влез в кресло премьера.

13:20

pafalex

Так что ж ты мадам Тарасова , не подошла на инаугурации к главному и об этом не сказала?

13:12

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