Татьяна Тарасова: "Стыдно назначать Мутко строителем после того, что он сделал со спортом"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу предложения назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству. Ранее он возглавлял министерство спорта РФ и был вице-премьером, курирующим спорт.
– Немного в шоке, что Мутко назначили строителем, – цитирует Sports Тарасову. – С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.
Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой.
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Millwall82
Футбольные лимитчики и хоккеисты так вообще в шоколаде живут. Им даже не надо стараться для попадания в состав.
13:35
Millwall82
Со стороны спортсменов и тренеров (в том числе и Татьяны Анатольевны), власти зад бы лизало, ведь они стали очень обеспеченными людьми. Куда круче живут чем спортсмены из Норвегии или Швейцарии.
13:32
ЛокоМотив
странно,что за жучку,которая вообще ничего не сделала,только все просрала,Вам не стыдно
13:30
Millwall82
Новость 3х дневной давности, браво СЭкс.
13:29
хысюм
Тот, кто назначал этого врага спорта на новую должность, стыда не имлет!!! Ему это понятие не знакомо - сам вновь влез в кресло премьера.
13:20
pafalex
Так что ж ты мадам Тарасова , не подошла на инаугурации к главному и об этом не сказала?
13:12