Татьяна Тарасова: "Стыдно назначать Мутко строителем после того, что он сделал со спортом"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу предложения назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству. Ранее он возглавлял министерство спорта РФ и был вице-премьером, курирующим спорт.

– Немного в шоке, что Мутко назначили строителем, – цитирует Sports Тарасову. – С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой.