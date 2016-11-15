Татарстан и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев подписали договор о сотрудничестве, сообщает официальный сайт спортивного общества. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, а также известные спортсмены ЦСКА – гимнасты Антон Голоцуцков, Иван Стретович, Мария Пасека и Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, бобслеист Дмитрий Труненков.

В рамках данного соглашения стороны планируют расширять взаимодействие в области развития профессионального и массового спорта, подготовке олимпийского резерва, развитии культивирования физкультуры и спорта среди молодежи допризывного и призывного возраста.

Также стороны договорились, что Татарстан станет партнером ЦСКА в проведении III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи.

– Любые крупные международные события – это большая команда, которая должна профессионально организовать работу, – подчеркнул Минниханов. – Наша дирекция спортивных проектов показала себя на Универсиаде, на чемпионате мира по водным видам спорта, работает с Красноярском, Алма-Атой. Теперь дирекция будет вовлечена и в подготовку зимних Всемирных игр – это большое доверие и ответственность.