Свищев направил в МИД запрос по вопросу введения в посольствах России должности атташе по спорту

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил в МИД России запрос по вопросу введения в посольствах РФ должности атташе по спорту.

Ранее Министр спорта Павел Колобков заявил, что острой необходимости введения подобной должности нет, вместе с тем отметив, что "нужно понять целесообразность этого ноу-хау".

"Мною направлен запрос в МИД России о позиции ведомства по вопросу введения в дипломатических представительствах РФ должности атташе по спорту, который смог бы непосредственно вести работу по развитию сотрудничества в сфере спорта, а также оперативно предоставлять информацию о состоянии отрасли физической культуры и спорта в государстве пребывания", – сказал Свищев.

Свищев считает, что работа дипломатов для налаживания, поддержания и развития спортивных связей РФ за рубежом пойдет только на благо российскому спорту.

"Да, Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами – МОК, ВАДА и пр. Решают проблемы, которые сейчас переживает российский спорт. Но, на мой взгляд, этого не достаточно. Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам", – подытожил депутат.