17:49 | ХРОНИКА

Светлана Журова: "Задача Мутко на посту вице-премьера - позиционирование России как спортивной державы"

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что Виталий Мутко на должности вице-премьера будет так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше. Сегодня Президент РФ Владимир Путин утвердил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Министерство спорта возглавил Павел Колобков.

- Все были готовы к таким перестановкам еще с форума "Россия - спортивная держава", - приводит "Р-Спорт" слова Журовой. - Мутко будет точно так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше, он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи. Просто теперь он будет это делать в должности вице-премьера, его задачи – это позиционирование России как спортивной державы и успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161019/1111021903.html

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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КОММЕНТАРИИ (1)
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Александр Макаров

Конечно, будет "позиционировать" и преимущественно на английском языке.

18:53

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