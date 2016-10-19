Светлана Журова: "Задача Мутко на посту вице-премьера - позиционирование России как спортивной державы"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что Виталий Мутко на должности вице-премьера будет так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше. Сегодня Президент РФ Владимир Путин утвердил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Министерство спорта возглавил Павел Колобков.

- Все были готовы к таким перестановкам еще с форума "Россия - спортивная держава", - приводит "Р-Спорт" слова Журовой. - Мутко будет точно так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше, он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи. Просто теперь он будет это делать в должности вице-премьера, его задачи – это позиционирование России как спортивной державы и успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.