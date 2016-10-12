Светлана Журова: "Новость об отставке Жукова не стала неожиданностью"

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что пост главы Олимпийского комитета России может занять как чиновник, так и спортсмен.

– Для меня новость об отставке Александра Жукова не стала неожиданностью. Мы вместе работаем в Думе. Видя тот большой объем задач, который был поставлен перед депутатами, становится понятно, что физически невозможно успеть справиться со всем сразу. Олимпийский комитет России требует большого внимания, особенно в нынешней ситуации. Думаю, что Александр Дмитриевич это понимает и поэтому принял такое решение. В Думе у него очень серьезная миссия – он курирует бюджет. Тот, кто возглавит Олимпийский комитет, должен быть компетентным, дипломатичным и иметь доверие у коллег на Западе. Пост может занять как чиновник, так и спортсмен. (Любовь КОНЯЕВА)