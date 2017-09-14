Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева

Суд заочно избрал меру пресечения для Анара Алияра оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает ТАСС. Такое решение вынесено по ходатайству следственного управления СК по Хабаровскому краю. Продолжаются масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание Аллахверанова.

Напомним, по данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с Драчевым, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов, после которых потерпевший скончался.