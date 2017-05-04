Суд продлил срок ареста Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"

Смольнинский районный суд Петербурга сегодня продлил до 8 августа срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при обустройстве стадиона на Крестовском острове, информирует "Интерфакс". В середине ноября чиновник был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался от дачи показаний.

"Строитель года". Кого подозревают в мошенничестве при возведении стадиона "Крестовский"