Суд приговорил фаната ЦСКА, в прямом эфире ударившего журналиста, к 6 месяцам исправительных работ

Мировой судья судебного участка 396 района Якиманка Евгения Гуляева признала виновным и приговорила к 6 месяцам исправительных работ фаната ЦСКА Александра Орлова, который в день ВДВ во время прямого эфира ударил по лицу журналиста НТВ, сообщает "Российская газета". Потерпевший поддержал позицию обвинения.

– 2 августа гражданин Орлов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в парке Горького, имея явное неуважение к обществу, выражаясь нецензурной бранью, нанес журналисту НТВ побои, – сказала в суде гособвинитель.

– Мне очень неудобно и стыдно за свой поступок, – сказал Орлов после вынесения приговора, извинившись перед потерпевшим журналистом.

Ранее прокурор призывал приговорить 32-летнего болельщика именно к такому наказанию, в то время как Орлов и его защита просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

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