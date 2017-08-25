Суд приговорил фаната ЦСКА, в прямом эфире ударившего журналиста, к 6 месяцам исправительных работ

Мировой судья судебного участка 396 района Якиманка Евгения Гуляева признала виновным и приговорила к 6 месяцам исправительных работ фаната ЦСКА Александра Орлова, который в день ВДВ во время прямого эфира ударил по лицу журналиста НТВ, сообщает "Российская газета". Потерпевший поддержал позицию обвинения.
– 2 августа гражданин Орлов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в парке Горького, имея явное неуважение к обществу, выражаясь нецензурной бранью, нанес журналисту НТВ побои, – сказала в суде гособвинитель.
– Мне очень неудобно и стыдно за свой поступок, – сказал Орлов после вынесения приговора, извинившись перед потерпевшим журналистом.
Ранее прокурор призывал приговорить 32-летнего болельщика именно к такому наказанию, в то время как Орлов и его защита просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы.
Напавший на корреспондента НТВ оказался болельщиком ЦСКА
В Парке Горького пьяный десантник напал в прямом эфире на корреспондента НТВ #видео pic.twitter.com/JP803oxC3P– НТВ (@ntvru) 2 августа 2017 г.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/08/25/reg-cfo/lzhedesantniku-udarivshij-zhurnalista-dali-6-mesiacev-ispravitelnyh-rabot.html
Жорик Вартанов
HAZELSAMARA___________ то было в великой стране, сейчас унылое говно)
15:44
Serenky25
Теперь можно подавать в суд на НТВ за не законное использование его образа...
15:41
HAZELSAMARA
По Указу 1966 года об усилении борьбы с хулиганством за такие вещи полагалось как минимум два года, не говоря уже о том, что опьянение являлось (и является отягчающим обстоятельством). Почему этому кренделю не выписали хотя бы столько же - вопрос.
15:40
Serenky25
Страна узнала героя.
15:39