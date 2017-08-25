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15:32 | ХРОНИКА

Суд приговорил фаната ЦСКА, в прямом эфире ударившего журналиста, к 6 месяцам исправительных работ

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Мировой судья судебного участка 396 района Якиманка Евгения Гуляева признала виновным и приговорила к 6 месяцам исправительных работ фаната ЦСКА Александра Орлова, который в день ВДВ во время прямого эфира ударил по лицу журналиста НТВ, сообщает "Российская газета". Потерпевший поддержал позицию обвинения.

– 2 августа гражданин Орлов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в парке Горького, имея явное неуважение к обществу, выражаясь нецензурной бранью, нанес журналисту НТВ побои, – сказала в суде гособвинитель.

– Мне очень неудобно и стыдно за свой поступок, – сказал Орлов после вынесения приговора, извинившись перед потерпевшим журналистом.

Ранее прокурор призывал приговорить 32-летнего болельщика именно к такому наказанию, в то время как Орлов и его защита просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

Напавший на корреспондента НТВ оказался болельщиком ЦСКА

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/08/25/reg-cfo/lzhedesantniku-udarivshij-zhurnalista-dali-6-mesiacev-ispravitelnyh-rabot.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Жорик Вартанов

HAZELSAMARA___________ то было в великой стране, сейчас унылое говно)

15:44

Serenky25

Теперь можно подавать в суд на НТВ за не законное использование его образа...

15:41

HAZELSAMARA

По Указу 1966 года об усилении борьбы с хулиганством за такие вещи полагалось как минимум два года, не говоря уже о том, что опьянение являлось (и является отягчающим обстоятельством). Почему этому кренделю не выписали хотя бы столько же - вопрос.

15:40

Serenky25

Страна узнала героя.

15:39