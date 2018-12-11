Суд ЕАЭС признал недопустимым лимит на спортсменов-легионеров стран союза

Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях, сообщает "РИА Новости".

По обращению ЕЭК суд ЕАЭС вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в спортивных клубах государств-членов Союза.

По итогам мониторинга ЕЭК было выявлено, что в государствах-участниках Союза существуют определенные ограничения в этой сфере, в частности, определено, какое число спортсменов-легионеров может принимать участие в национальных спортивных мероприятиях. При этом, согласно договору о ЕАЭС, страны Союза не устанавливают и не применяют ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств, входящих в ЕАЭС.

"По мнению ЕЭК, лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны распространяться на граждан входящих в Союз государств и не предусмотрены международными обязательствами в рамках Союза. Суд ЕАЭС согласился с этой позицией и пришел к заключению, что государства-члены должны применять пункт 2 статьи 97 договора о ЕАЭС в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

В состав ЕАЭС входят на данный момент Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Молдавия.