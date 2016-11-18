18:54 | ХРОНИКА

Суд арестовал Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу санкционировал арест бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, сообщает "РИА Новости". Ранее СК РФ предъявил чиновнику обвинения в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей при строительстве нового стадиона на Крестовском острове. 

Во время заседания Оганесяну стало плохо, после чего в зал суда были вызваны медики. Через некоторое время они покинули обвиняемого. Судья Олеся Буланая приняла решение о том, что избрание Оганесяну иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, невозможно.

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20161118/1481683736.html

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