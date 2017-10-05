Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:25 | ХРОНИКА

Ставший свидетелем убийства Драчева полицейский уволен за бездействие

2

Сотрудник полиции, который был очевидцем драки, в результате которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев, но не принял никаких мер был уволен, сообщает РИА Новости". 

 
Андрей ДРАЧЕВ.Убийца пауэрлифтера сдался властям. Что нужно знать об этом деле

"Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении УМВД по городу Хабаровск.

Напомним, что Драчев 20 августа получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

19 сентября подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. До этого его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Появилось новое видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20171005/1506219017.html

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Блюстители порядка, как и все вокруг, бывают разными. Этот оказался вот таким.

11:02

Angeldust

Ну вот так, если просто увольнением и дальше ограничиваться, то и дальше помощи от блюстителей закона, защитников порядка не дождаться

10:37