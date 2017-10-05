Ставший свидетелем убийства Драчева полицейский уволен за бездействие

Сотрудник полиции, который был очевидцем драки, в результате которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев, но не принял никаких мер был уволен, сообщает РИА Новости".
"Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении УМВД по городу Хабаровск.
Напомним, что Драчев 20 августа получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
19 сентября подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. До этого его объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Появилось новое видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб
spetrov
Блюстители порядка, как и все вокруг, бывают разными. Этот оказался вот таким.
11:02
Angeldust
Ну вот так, если просто увольнением и дальше ограничиваться, то и дальше помощи от блюстителей закона, защитников порядка не дождаться
10:37