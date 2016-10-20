Станислав Поздняков: "Не сомневаюсь, что Колобков будет самостоятельной фигурой"

Первый вице-президент Федерации фехтования России Станислав Поздняков уверен, что новый министр спорта Павел Колобков будет самостоятельной фигурой и справится с возложенной на него ответственностью. Он не сомневается, что министерство попало в надежные руки.

- В правительстве всегда был вице-премьер, курировавший вопросы, в том числе и спорта. Поэтому в данный момент не могу сказать, что система поменялась принципиально и Колобков будет зависим, - приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. - Единственное, что появился отдельный вице-премьер, который курирует вопросы спорта. И это тоже полезно, потому что организаторские способности Виталия Леонтьевича всем хорошо известны. Но у меня нет сомнений, что Колобков будет самостоятельной фигурой. Ясно, что курс модернизации спорта, который был выбран порядка десяти лет назад, продолжается и будет продолжаться.

У меня даже нет сомнений, что Минспорта и вообще вся спортивная отрасль в целом попали в надежные руки. Те успехи, которые достигнуты в предыдущий период, будут теперь приумножены. Думаю, это одно из самых грамотных назначений в российском спорте за последнее время.

Случайных людей на министерские посты не назначают, это раз. Второй момент, и я бы хотел акцентировать на этом внимание, что Павел Анатольевич большой период работал заместителем министра и курировал, в том числе, летние виды спорта.

После того как он закончил спортивную карьеру, он занялся организационной работой, причем очень успешно. И то, что столько времени отработал заместителем министра, даже важнее, чем его профессиональная карьера спортсмена. Потому что изнутри спорт знают очень многие, в том числе олимпийские чемпионы, другой вопрос - как реализовать свои знания после завершения карьеры.

Думаю, для фехтования это назначение не столько большой плюс, сколько большая ответственность. Потому что все прекрасно понимают, что фехтовальщики не могут подвести министра спорта, который вышел из нашей среды. Поэтому это такая палка о двух концах.