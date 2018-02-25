Станция метро ЦСКА примет первых пассажиров 26 февраля

Стройкомплекс Москвы в Твиттере сообщил, что в понедельник, 26 февраля, состоится пуск первого участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена. В этот участок транспортной системы входят пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", ЦСКА и "Петровский парк".

Напомним, станция метро ЦСКА располагается рядом с домашней ареной одноименного футбольного клуба. Ближайший домашний матч армейцы проведут в следующую субботу, 3 марта. В 21-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет с "Уралом". Начало встречи - 14.00 по московскому времени.