"Справедливость восторжествовала". Милана Тюльпанова - о решении суда забрать сына у Кержакова

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что считает справедливым решение петербургского суда, согласно которому ее сын Артем должен проживать с ней.

- Я могу только сказать, что сейчас я под очень большим спектром эмоций нахожусь, - приводит слова Тюльпановой 78.ru. - Я не знала до конца, чем закончится дело. Очень переживала, что все может перевернуться с одной стороны медали на другую. Но я, безусловно, счастлива, что так случилось. Справедливость восторжествовала. В дальнейшем мои юристы будут решать вопрос по передаче ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об определении места жительства сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой.