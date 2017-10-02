Спортивный юрист стал очевидцем расстрела людей в Лас-Вегасе. Что сейчас происходит в Столице казино

Спортивный юрист Михаил Прокопец оказался в Лас-Вегасе, когда в ходе кантри-фестиваля Route 91 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по отдыхающим. В итоге погибли 50 человек, около 200 получили ранения. Преступник стрелял с 32 этажа гостиницы Mandalay Bay, расположенной рядом с казино, и был ликвидирован полицией.

– Из-за этой стрельбы нас не пропускали к отелю около 3,5 часа, – сказал Прокопец. – Не знаю, по всему ли Лас-Вегасу стоит полиция, но там, где находимся мы, сотрудников много. Мой отель Aria находится совсем рядом с Mandalay Bay (гостиницей, откуда стрелял Стивен Пэддок. – Прим. "СЭ"). По дороге из аэропорта видели большое количество полиции, и на дороге лежали тела. Сначала подумали, что случилась авария. Хотя в аэропорту нам сообщили, что в городе произошла стрельба, но никто этому значения не придал.

Сейчас все успокоилось и нас заселили. Правда, произошло это только в 5 утра, потому что везде огромные очереди. Многие выселяются из Mandalay Bay и заселяются в Aria.

До этого мы около 8 часов просидели в Оклахоме из-за поломки самолета – в него врезалась птица, и он сломался. В общем неудачный день.