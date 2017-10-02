Спортивный юрист Прокопец - о стрельбе в Лас-Вегасе: "На улице трупы и спецназ"

Спортивный юрист Михаил Прокопец стал очевидцем событий в Лас-Вегасе, где неизвестный открыл стрельбу из окна отеля по гостям музыкального фестиваля. Инцидент произошл вечером в воскресенье по местному времени на шоу, которое посетили свыше 10 тысяч человек.

- Вчера всю ночь тусили на свадьбе на ранчо в Оклахоме, с утра встали в диком похмелье, поехали в аэропорт, в наш самолет врезался какой то баклан (в смысле птица), ждали 8 часов новый, добрались в Вегас ближе к 11, пропустили заброненный "Цирк дю Солей", тут на улице трупы, стрельба, спецназ, вот это вот все, - написал Прокопец на своей странице в Фейсбуке. - В момент чек ина в отеле началась паника, кажется, кому-то послышались выстрелы или вбежали окровавленные люди. Весь отель выбежал в дикой панике кто куда, а заодно и несколько соседних отелей, вот уже 3 часа ночи, никого не заселяют, всем Вегасом ловят сообщницу чувака, который с 32-го этажа отеля из огромной винтовки расстрелял кантри фест, 20 трупов, сотни раненых.

По данным правоохранительных органов, стрелявшим с 32-го этажа отеля был 64-летний Стивен Пэддок. Его ликвидировали полицейские. На данный момент сообщается о более чем 50 погибших, свыше 200 посетителей фестиваля получили ранения.