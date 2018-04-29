Спортивному сообществу ЦСКА – 95 лет

Сегодня, 29 апреля, спортивному сообществу ЦСКА исполнилось 95 лет. Его история началась в 1923 году, когда на поле Сокольнического стадиона выступили спортсмены с эмблемой ОППВ.

Хоккейный и футбольный клубы "армейцев" поздравили с праздником всех причастных.