Спортивному сообществу ЦСКА – 95 лет

Сегодня, 29 апреля, спортивному сообществу ЦСКА исполнилось 95 лет. Его история началась в 1923 году, когда на поле Сокольнического стадиона выступили спортсмены с эмблемой ОППВ.
Хоккейный и футбольный клубы "армейцев" поздравили с праздником всех причастных.
Поздравляем всех армейцев с 95-летием спортивного общества #ЦСКА! pic.twitter.com/dw6uS9VxAg– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 апреля 2018 г.
С праздником, армейцы!– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 29 апреля 2018 г.
29 апреля 1923-го,на поле Сокольнического стадиона выступили спортсмены с эмблемой ОППВ.Тогда началась история ЦСКА.
Хоккейный ЦСКА поздравляет всех одноклубников с этой знаменательной датой.Вместе мы – одна команда! Вместе мы – одна семья! pic.twitter.com/C7KrQN0xZt
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