"Спорт-Экспресс" стал лауреатом премии Минспорта

Сегодня, 14 декабря, в здании Министерства спорта России проходит церемония вручения Национальной премии в области физической культуры и спорта. Победителем в номинации "Спортивный Парнас" стала редакция Издательского дома "Спорт-Экспресс".
Главный редактор "СЭ" Максим МАКСИМОВ получил памятную статуэтку из рук президента Олимпийского комитета России, первого заместителя председателя Государственной Думы РФ Александра Жукова.
– Я каждый день начинаю с просмотра спортивной прессы, и на моем столе всегда есть газета "Спорт-Экспресс", – сказал Жуков. – Я очень признателен журналистам за подробное освещение нашей спортивной жизни и особенно Олимпийских игр.
Напомним, что Национальная премия вручается Министерством спорта с 2010 года. Ее лауреаты получают денежное поощрение – 500 тысяч рублей. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
#78 Blinoff
Газета, в которой ошибки есть практически в каждой статье. Постоянные опечатки, а то и откровенные ляпы. Именно такая газета и должна была выиграть приз имени Мутко...
16:23
Tree
spetrov Да вроде ребята на СЭ совсем оборзевших то чистят ...Хотя в целом конечно бывает и пропускают ...А кто без греха ? Пусть первым бросит в меня камень ...А вот Совспорт тот напоминает кладбище ....и вдоль дороги мертвые с косами стоят ...Связи у них есть ....а больше ничего нету ...У них только одно мнение правильное ...ихнее ....а остальные забанены ...по IP. Пришла дура с УРАЛА и как уборщица навела чистоту во мнениях ..Теперь там нет никаких мнений кроме правильных от родни Клещева ....Вот пусть родня Клещева там и тусуется ...И рот на премии НЕ РАЗЕВАЕТ ...Порталы обычно для болельщиков а не для родни делают ...тем более такой сильно недалекой как в СОВСПОРТЕ ....
16:16
spetrov
Tree, к сожалению, это подчас напоминает не демократию, а помойку. Здесь СЭ есть, куда двигаться.
16:01
spetrov
Поздравляем!
15:59
Tree
На Спорт-Экспрессе наиболее демократичная атмосфера ...Если на СовСпорте 120 комментариев на событие ...то на Чемп Ру а уж тем более на СЭ их бывает по 800 900...Так кому премию давать ? Тому кто рот болельщикам затыкает вроде СовСпорта (который забанил всех у кого больше чем три зуба ) или тем кто дает высказаться ...но и корректирует если что спорные высказывания ...Конечно только тем кто развивает демократию болельщиков ....Премию дали правильно ...СЭ и ЧемпРу больше работают для болельщиков и позволяют высказываться им ...А иначе для чего работать ?
15:59