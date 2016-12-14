"Спорт-Экспресс" стал лауреатом премии Минспорта

Сегодня, 14 декабря, в здании Министерства спорта России проходит церемония вручения Национальной премии в области физической культуры и спорта. Победителем в номинации "Спортивный Парнас" стала редакция Издательского дома "Спорт-Экспресс".

Главный редактор "СЭ" Максим МАКСИМОВ получил памятную статуэтку из рук президента Олимпийского комитета России, первого заместителя председателя Государственной Думы РФ Александра Жукова.

– Я каждый день начинаю с просмотра спортивной прессы, и на моем столе всегда есть газета "Спорт-Экспресс", – сказал Жуков. – Я очень признателен журналистам за подробное освещение нашей спортивной жизни и особенно Олимпийских игр.

Напомним, что Национальная премия вручается Министерством спорта с 2010 года. Ее лауреаты получают денежное поощрение – 500 тысяч рублей. (Наталья МАРЬЯНЧИК)