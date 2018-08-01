"Спорт-Экспресс" снова лидер по индексу цитируемости спортивных СМИ

Компания "Медиалогия" подготовила свежий индекс цитируемости российских спортивных СМИ – за второй квартал 2018 года.

"Спорт-Экспресс" вновь возглавил топ-10 рейтинга спортивных СМИ. По рейтингу первого квартала этого года "СЭ" также занял первое место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 44 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Отметим, что в топ-10 также представлен второй ресурс ИД "Спорт-Экспресс" – Sport-express.ru.

Совокупный показатель за 2 квартал составляет 3786,58.

Топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли – II квартал 2018 года

СМИ категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 3580,00 2. Rsport.ria.ru интернет 2939, 60 3. Chаmpionat.com интернет 2117,92

ИЦ – индекс цитируемости