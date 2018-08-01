"Спорт-Экспресс" снова лидер по индексу цитируемости спортивных СМИ

Компания "Медиалогия" подготовила свежий индекс цитируемости российских спортивных СМИ – за второй квартал 2018 года.
"Спорт-Экспресс" вновь возглавил топ-10 рейтинга спортивных СМИ. По рейтингу первого квартала этого года "СЭ" также занял первое место.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 44 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Отметим, что в топ-10 также представлен второй ресурс ИД "Спорт-Экспресс" – Sport-express.ru.
Совокупный показатель за 2 квартал составляет 3786,58.
Топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли – II квартал 2018 года
|
СМИ
|
категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
3580,00
|
2. Rsport.ria.ru
|
интернет
|
2939, 60
|
3. Chаmpionat.com
|
интернет
|
2117,92
ИЦ – индекс цитируемости