Спасатели из Таиланда отказались использовать субмарину Илона Маска

Начальник объединенного штаба операции по спасению юных футболистов Наронгсак Осоттханакон решил, что его подчиненные не будут использовать мини-субмарину, созданную компанией Илона Маска SpaceX, сообщает ABC. По мнению чиновника, разработка американского предпринимателя не несет в себе практической ценности.

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Осоттханакон полагает, что разработка Маска, несмотря на то, что является высокотехнологичной, не сможет помочь спасателям попасть в пещеру. Вместе с тем, начальник объединенного штаба выразил благодарность Маску за желание и готовность помочь детям.

Напомним, с 23 июня 12 юных футболистов и их тренер заблокированы в частично затопленной пещере Кхао Ланг. 8 июля началась операция по их вызволению, уже спасены 8 человек.

Ранее Осоттханакон заявил, что сегодня, 10 июля, планируется вытащить на поверхность всех оставшихся детей, а также военнослужащих и врачей, которые были с юными футболистами с момента их обнаружения.

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